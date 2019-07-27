27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:14:24
Zamanı yokmuş
Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı.
Mağaza çıkışında objektiflere takılan Özyıldız, kendisine yöneltilen soruları, “Çok az vaktim var başka zamana” diyerek yanıtsız bıraktı.
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