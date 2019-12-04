04 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 21:15:06
Zaman tünelinde yolculuk
Usta sanatçılar Aysun ve Ali Kocatepe çifti önceki akşam sevenleriyle buluştu.
Maslak'ta bir mekanda “Küçük Bir Aşk Masalı” adlı program yapan ünlü çift, şarkılarıyla adeta zaman tünelinde yolculuk yaptırdı. Dede Efendi’nin bestelediği “Yine Bir Gülnihal”le konsere başlayan usta isimler, 900 yıl önce Ömer Hayyam’ın yazdığı “Kimse Bilmez”i, Mehmet Erdem’in bestesiyle söyledi.
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