Maslak'ta bir mekanda “Küçük Bir Aşk Masalı” adlı program yapan ünlü çift, şarkılarıyla adeta zaman tünelinde yolculuk yaptırdı. Dede Efendi’nin bestelediği “Yine Bir Gülnihal”le konsere başlayan usta isimler, 900 yıl önce Ömer Hayyam’ın yazdığı “Kimse Bilmez”i, Mehmet Erdem’in bestesiyle söyledi.