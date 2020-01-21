Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş nereli, kimdir?

  • Bist 100
    122008
  • Dolar
    5,9284
  • Euro
    6,5766
  • Altın
    296,0120
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Alper Potuk kendisine talip olan 2 ekipten süre istedi Alper Potuk kendisine talip olan 2 ekipten süre istedi
Slovakyalı stoper Denis Vavro, Galatasaray'ın kıskacında Slovakyalı stoper Denis Vavro, Galatasaray'ın kıskacında
Kazara keşfedilen bağışıklık hücresinin kanseri yok ettiği anlaşıldı Kazara keşfedilen bağışıklık hücresinin kanseri yok ettiği anlaşıldı
Burak Özçivit Fahriye Evcen iddialara pozlarıyla yanıt verdi takipçiler destek çıktı Burak Özçivit Fahriye Evcen iddialara pozlarıyla yanıt verdi takipçiler destek çıktı
13 milyon emekliyi ilgilendirecek banka promosyon miktarı Şubat'ta belirlenecek 13 milyon emekliyi ilgilendirecek banka promosyon miktarı Şubat'ta belirlenecek
Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen lider kim? Yunan gazeteci iki isim verdi Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen lider kim? Yunan gazeteci iki isim verdi
Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti Edirne'de kızını boğarak parçalara ayıran baba mahkemede inkar etti
Beşiktaş Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı Beşiktaş Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı
Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek
Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi
Beşiktaş Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı Beşiktaş Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı
İstanbul'da FETÖ'ye mali yardımda bulunan 15 şüpheli hakkında operasyon İstanbul'da FETÖ'ye mali yardımda bulunan 15 şüpheli hakkında operasyon
Türk Eximbank'tan KOBİ'lere faiz indirimi Türk Eximbank'tan KOBİ'lere faiz indirimi
Altının gramı 298 lira civarında Altının gramı 298 lira civarında
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Şu an tek isteğim evlenmek
ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü ABD'de silah hakları eylemcileri sokağa döküldü
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü
Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor
ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler ABD'li uzman: Türkiye ve Rusya bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalarda en önemli aktörler
Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler
Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki Sefirin Kızı tekrarı ne zaman? Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı izleme linki
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Pakistan Afganistan sınırını hedef aldı: 200 roket fırlatıldı Pakistan Afganistan sınırını hedef aldı: 200 roket fırlatıldı
Bozuştuğu adamına sütyen giydirdi! "Döner Kardeşler" mahkemede Bozuştuğu adamına sütyen giydirdi! "Döner Kardeşler" mahkemede

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 10:27:35 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:28:11

Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş nereli, kimdir?

Zahide Yetiş Show Tv ekranlarında, program yapıyor. Sabah kuşağının sevilen ismi Zahide Yetiş sevilerek izleniyor. Zahide Yetiş'le programı hafta içi her gün saat 09:30'da Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Zahide Yetiş’le, Türkiye’nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla yeni sezonda Show TV’de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. İzleyiciler Zahide Yetiş hakkında araştırmalar yapıyor. Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş nereli, kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Zahide Yetiş hakkında merak edilenleri sizler için derledik..

Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş nereli, kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Zahide Yetiş Show Tv ekranlarında, program yapıyor. Sabah kuşağının sevilen ismi Zahide Yetiş'in programı hafta içi her gün saat 09:30'da Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Zahide Yetiş’le, Türkiye’nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla yeni sezonda Show TV’de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Zahide Yetiş hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

ZAHİDE YETİŞ KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. 

Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon "Doktorum" Proğramını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle yetiş hayata" adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş, Show Tv ekranlarında "Zahide Yetiş’le" programını sunuyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ