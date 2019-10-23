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23 Ekim 2019 Çarşamba 10:28:58 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:29:45

Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir, nereli?

Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Show Tv ekranlarında Zahide Yetiş'le programını yapan Zahide Yetiş, sevilen sunucular arasında yer alıyor. Zahide Yetiş’le, Türkiye’nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla yeni sezonda Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor. Dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile Zahide Yetiş hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor. İzleyiciler Zahide Yetiş hakkında merak ettikleri detayları öğrenmek istiyor. Zahide Yetiş hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Sevilen sunucu Zahide Yetiş ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Show Tv ekranlarında sabah saatlerinde program yapan Zahide Yetiş hakkında araştırma yapılıyor. Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimdir, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Zahide Yetiş’le, Türkiye’nin en ilginç insanları, en çarpıcı hayat hikayeleri ve alanında uzman, saygın konuklarıyla yeni sezonda Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor. Dopdolu içeriği, faydalı bilgileri, yüreğinize dokunacak hikayeleri ile Zahide Yetiş hayatı sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Zahide Yetiş hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Babası burs kazanıp okul için Viyana'ya gittiğinde yeni evli imiş ve Zahide orada doğmuştur. "Allah'ın emir ve yasaklarına uyan" demekmiş Zahide'nin anlamı. Anne tarafı Yunanistan - Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e gelmiştir. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. 

Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.

TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.

İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.

TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon "Doktorum" Proğramını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle yetiş hayata" adlı programda sunuculuk yaptı.

Zahide Yetiş, Show Tv ekranlarında "Zahide Yetiş’le" programını sunuyor.

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