Yüzüne jimnastik yaptırıyor
Eski manken Tuğba Özay, güzellik sırlarını paylaştı.
Cildinin bebek gibi olduğunu söyleyen 41 yaşındaki ünlü manken, “Haftada 2 ya da 3 kez buhar banyosu yaparım. Ayda 2 kez yoğurt ve bal maskesi yaparak cildimi ödüllendiririm. Yüzümü sodayla da yıkarım ayrıca toniğimi de ihmal etmem” dedi. Her sabah yüz jimnastiği yaptığını dile getiren Özay, “Şehir hayatında cildimin ekstra yorulduğunu hissediyorum… Çünkü kirli hava ister istemez etki ediyor. Sabah sadece 5 dakika yüz jimnastiği yapılmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.
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