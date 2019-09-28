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28 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 23:53:35

Yüzüklerin efendisi

Ebru Şallı, Cengiz Abazoğlu'nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinliği giyerken Uğur Akkuş'un damatlığı Tom Ford'dan özel dikildi. Şallı, düğünün hemen ardında Instagram’da soyadına 'Akkuş'u ekledi.

İşadamı Uğur Akkuş'la nikah masasına oturan Ebru Şallı, bir milyon lira değerindeki tektaşıyla adeta şov yaptı. Eski manken, bu yüzükle Demet Akalın ve Bülent Ersoy'dan sonra en büyük yüzüğe sahip üçüncü isim oldu. 

2017 yılında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dün akşam Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi. 50 kişinin katıldığı bir düğünle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın arkadaşları da şahit oldu. Ebru Şallı, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğraflarda, tektaş ayrıntısı dikkat çekti.

1 milyon lira değerindeki tektaşı gören takipçiler adeta küçük dilini yuttu. 'Bir milyon değil 100 bindir o', 'Herşey yüzük için miydi', 'Demet Akalın'ın yüzüğünün aynısı değil mi' şeklinde yorumlar yapıldı. Ünlüler dünyasında bilinen en büyük tektaş yüzük 'Pırlanta' şarkısıyla da adından söz ettiren Demet Akalın'a aitti. Akalın'ın dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin 9.9 milyon liralık yüzüğüyle aynı model yüzüğe sahip olduğu konuşulmuştu.

“Beyonce'nin yüzüğü marka diye abartılıyor. Aslında fiyatı o kadar değil. Akalın'ın yüzüğü 15 karat” denilmişti. Bülent Ersoy'un “Beni bu yüzükle gömün” dediği tektaşın da, 1 milyon 7 yüz bin lira değerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Eski manken Ebru Şallı da bir milyon lira değerindeki tektaşıyla ünlüler dünyasında 'yüzüklerin efendisi' olmaya hak kazandı.

Helikopter fiyatında tektaşa sahip olan Bülent Ersoy, yüzüğünü gören muhabirlerin “Size hiç pırlanta alındı mı?” sorusuna “Beni hep açlar buluyor” yanıtını vermişti.

Geçtiğimiz günlerde küs olduğu Aynur Aydın ile barışan Demet Akalın'ın, barışma hediyesi olarak Aydın'a pırlanta yüzüğünü hediye ettiği iddia edilmişti. Konuya açıklık getiren  popçu, “Yok be oğlum, ne hediyesi. Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde. O benim 20 yıllık birikimim. Aynur şaka yaptı” diyerek kahkaha atmıştı.

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