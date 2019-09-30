Yüzük merakı

Bir milyon liralık tektaş takan eski mankenin yüzüğü de büyük ilgi gördü. Katılımcılar Şallı'nın yüzüğünü görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ebru Şallı, “Neden yurtdışında evlenmediniz” sorusuna “Aslında yurtdışında evlenmek daha kolay ve pratik olurdu. Ancak ailelerimiz yanımızda olsun istedik. Uğur da ben de aileye çok önem veriyoruz. Bu yüzden evliliğim sürpriz değil, uzun zamandır planlıyorduk. Çocuklarımla da Uğur'un arası çok iyi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.