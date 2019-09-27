Yusuf Güney’den Tarkan’ın temsil ettiği zihniyete efsane cevap

Tarkan’ın Harbiye’deki konserine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılmıştı. Tarkan konsere gelen iki başkan için sahnede iltifatlarda bulunmuştu.

Gündemi uzun süre meşgul eden bu sözlerden sonra ünlü şarkıcı Yusuf Güney ince bir gönderme yaptı. Güney sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önceki dönemlerde söylediği "Yalakadan sanatçı olmaz" sözünü, Tarkan’ın videosunun sonuna koyarak paylaştı. Yazdığı açıklamadaysa Tarkan’a herhangi bir gönderme yapmadığını belirten Güney, bu videoyu kendisine aylardır hakaret eden şahıslar için paylaştığını söyleyerek göndermede bulunmak istediğini belirtti.