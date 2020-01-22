22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 18:55:37
Yurtseven Kardeşler 12 yıllık suskunluklarına nokta koyuyor
İsmail YK, Hüseyin, Hasan, Mustafa ve Zeynep kardeşlerinin yer aldığı Yurtseven Kardeşler, 12 yıllık suskunluklarına yeni bir single’la nokta koyuyor.
Grup, sözlerini İsmail YK’nın yazdığı, bestesini ise Hasan Yurtseven’in yaptığı 'Sevmeseydin' adlı şarkıyı yorumladı. Ekip, yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
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