Yürek sızlatan mesaj

Erçel, Instagram hesabından annesiyle ilgili duygusal bir mesaj yayınlayarak, “Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden öğrendim. Kazançlarıma şükrediyorum, seni öğreniyorum, yaşamamı istediğin hayatı yaşıyorum. Birlikte yapmayı hayal ettiğimiz ne kaldıysa geriye, sen sonsuzluk denizinde yüzerken ben de sana buradan eşlik ediyorum.. Ruhundan bir parça olarak bu evren de olabildiğim kadar varım annecim.. Mehmet'ten bize özel bu fotoğraf, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Duygusal mesaj kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

MURAT DA ARTIK BABA OLMAK İSTİYOR

Hande Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç, Çeşme'de verdiği konser sırasında yuva kurmayı hayal ettiğini dile getirdi. Yakışıklı popçu, “Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum” dedi.