Yorgunluktan hasta düştü

Erçel’in arabasını kullanan Murat Dalkılıç, 'Hande rahatsız biraz, işlerimiz vardı. Herşey çok güzel gidiyor” dedikten sonra gözden kayboldu. Bir kaç saat sonra bir tiyatro gösterisinin galasında karşımıza çıkan Erçel, “Arkadaşlar kusuruma bakmayın, bugün hastayım ve sesim çıkmıyor' dedi. Yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Erçel 'Yorgunluktan hasta düştüm' diye konuştu.