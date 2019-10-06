06 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 00:18:04
Yorgunluktan hasta düştü
Popçu Murat Dalkılıç bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikte önceki akşam Etiler’de objektiflere yansıdı.
Erçel’in arabasını kullanan Murat Dalkılıç, 'Hande rahatsız biraz, işlerimiz vardı. Herşey çok güzel gidiyor” dedikten sonra gözden kayboldu. Bir kaç saat sonra bir tiyatro gösterisinin galasında karşımıza çıkan Erçel, “Arkadaşlar kusuruma bakmayın, bugün hastayım ve sesim çıkmıyor' dedi. Yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Erçel 'Yorgunluktan hasta düştüm' diye konuştu.
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