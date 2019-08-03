Yorgun güzel

4 yıldır aşk yaşadığı Kerem Bürsin’den geçtiğimiz nisan ayında ayrılan Sarıkaya, “Bu sene gerçekten yoruldum” dedi. Bir süredir tatilde olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “Tatil yapmayı hak ettim. Müzikal toplantılarından sonra bir tatile daha çıkacağım” dedi.