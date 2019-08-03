03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:31:17
Yorgun güzel
Rol aldığı projelerde güzelliğiyle ön plana çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalar yaptı.
4 yıldır aşk yaşadığı Kerem Bürsin’den geçtiğimiz nisan ayında ayrılan Sarıkaya, “Bu sene gerçekten yoruldum” dedi. Bir süredir tatilde olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “Tatil yapmayı hak ettim. Müzikal toplantılarından sonra bir tatile daha çıkacağım” dedi.
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