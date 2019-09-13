Yoğun tempoya Bodrum molası
Dünyaca ünlü şarkcı Rita Ora da bu yıl Bodrum’u tercih eden ünlü isimler kervanına katıldı. Türkiye’ye kardeşiyle gelen yıldızın tatili, dünya basınında da yer buldu.
INSTAGRAM’DAN DUYURDU
Geçtiğimiz haftalarda tatil için Bodrum’u tercih eden İngiliz oyuncu Kelly Brook’tan sonra, bir yıldız daha rotasını Türkiye’ye çevirdi. 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Rita Ora, kardeşini de alıp, konser takviminin arasında tatil kaçamağı yapmak için Bodrum’a geldi.
Ünlü beldeyi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla tanıtan Ora, “Eylül ayı programıma başlamadan önce 5 tam gün tatilim olduğu için çok mutluyum. Deniz, güneş, kum benim için” dedi. İlçeyi bol bol gezen sanatçı, çarşıdaki aktardan bitkisel çaylar almayı da ihmal etmedi.
Ünlü yıldızın kaldığı özel villanın gecesinin 14 bin euro (yaklaşık 90 bin TL) olduğu öğrenildi.
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