17 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 01:06:06
Yine yakalandılar
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızları parlayan Demet Özdemir ve Can Yaman’ın, sette başlayan arkadaşlıkları aşka taşınmış, fakat dizinin bitmesine yakın ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmişti.
Ayrıldıkları konuşulan ikilinin, yeni fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Haklarında çıkan aşk haberlerini ‘Biz arkadaşız’ diyerek her seferinde yalanlayan Can Yaman ve Demet Özdemir çifti, yaz sezonunu birlikte kapattı. Aşıkların, tatil dönüşü birlikte fotoğrafları ortaya çıktı. İkiliyi, hayranları görüntüledi.
Demet Özdemir, yaz tatilini Kaan Yıldırım’la birlikte yapmıştı.
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