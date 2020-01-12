Yine kapalı gişe

Ebru Gündeş önceki akşam Günay Restorant'da sahne aldı. 8 haftadır program yaptığı mekanı yine ağzına kadar dolu gören sanatçı, konuklarına teşekkür etti. Gündeş, 'Eğlence de, hüzün de herşey bu sahnede var' dedi. Ünlü ismi dinlemeye gelenler arasında eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza da vardı.