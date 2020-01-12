12 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:52:13
Yine kapalı gişe
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza koşar adımlarla mekana giriş yaptı.
Ebru Gündeş önceki akşam Günay Restorant'da sahne aldı. 8 haftadır program yaptığı mekanı yine ağzına kadar dolu gören sanatçı, konuklarına teşekkür etti. Gündeş, 'Eğlence de, hüzün de herşey bu sahnede var' dedi. Ünlü ismi dinlemeye gelenler arasında eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza da vardı.
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