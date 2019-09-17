Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Sanat dünyasında en iyi vücut bende

  • Bist 100
    101187
  • Dolar
    5,7287
  • Euro
    6,3167
  • Altın
    276,7260
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi Rus basınında Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi Rus basınında
Tunus'ta seçmen geleneksel siyaseti cezalandırdı Tunus'ta seçmen geleneksel siyaseti cezalandırdı
Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'la Ocak'ta yollarını ayırıyor Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'la Ocak'ta yollarını ayırıyor
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiler
İngiliz milletvekillerinden terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret İngiliz milletvekillerinden terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret
Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım: Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım: Yedek astsubaylık sonuçları Eylül'ün kaçında açıklanacak?
BM'den Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların can güvenliğiyle ilgili çağrı BM'den Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların can güvenliğiyle ilgili çağrı
İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava başladı İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava başladı
Son Dakika: Suudi Konsolosluğu cinayet mahallinden çıkıyor! Son Dakika: Suudi Konsolosluğu cinayet mahallinden çıkıyor!
Netanyahu'nun partisi 'acil' toplantı kararı aldı Netanyahu'nun partisi 'acil' toplantı kararı aldı
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Tunus'ta seçimin ikinci turu 'Anayasa Profesörü ve tutuklu medya patronunun' Tunus'ta seçimin ikinci turu 'Anayasa Profesörü ve tutuklu medya patronunun'
NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
Suudi Arabistan'daki saldırının ardından brent petrolün varili 68,90 dolardan işlem görüyor Suudi Arabistan'daki saldırının ardından brent petrolün varili 68,90 dolardan işlem görüyor
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu
Organik tarıma EBRD desteği Organik tarıma EBRD desteği
Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi yarın açıklanacak
Neymar'ın cezası 2 maça düştü Neymar'ın cezası 2 maça düştü
Erzurumspor, Özköylü ile anlaştı Erzurumspor, Özköylü ile anlaştı
Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda? Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon hangi kanalda?
Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir
Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Sanat dünyasında en iyi vücut bende Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Sanat dünyasında en iyi vücut bende
CHP'li Tunç Soyer, PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı CHP'li Tunç Soyer, PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Eylül 2019 Salı 14:52:08 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 15:04:06

Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Sanat dünyasında en iyi vücut bende

Yılmaz Morgül, şarkıcılığı ile olduğu kadar iddialı çıkış ve yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Yılmaz Morgül, Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" magazin programında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Morgül dün, "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu.

'SANAT DÜNYASINDA EN İYİ VÜCUT BENDE'

Kanser hastalığını yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını her fırsatta dile getiren Yılmaz Morgül, “Sanat dünyasında en iyi vücut bende” çıkışında bulunarak dikkat çekmişti.

İddialı duruşundan vazgeçmeyen sanatçı, bu sefer de dünyaca ünlü bir futbol yıldızının kendisini taklit ettiğini dile getirdi.

'RONALDO BENDEN KISA'

Yılmaz Morgül, "Cristiano Ronaldo beni taklit ediyor. Benim vücudum ondan daha iyi. Boyum 1.84, Ronaldo benden kısa!” diyerek magazin dünyasında çok konuşulacak sözlere imza attı.

Yılmaz Morgül ile Cristiano Ronaldo'nun benzer saç rengi ve leopar desenli sabahlık ile poz verdiği fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan paylaşım haline geldi.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ