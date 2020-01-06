06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 02:58:20
Yıllara meydan okuyan Soner Arıca'dan yeni single 'Bambaşka'
1992 yılanda çıkardığı ilk albümü "Bir Umut"tan bu yana kesintisiz müzik hayatına devam eden Soner Arıca, söz ve müziği kendisine ait olan "Bambaşka" isimli yeni single’ını müzikseverlerle buluşturdu.
Sanatçı, single’ının kapak fotoğrafı ve imaj fotoğrafları için moda fotoğrafçısı Metin Bakırkaya’nın objektifine poz verdi. 53 yaşındaki şarkıcının fotoğraflarını görenler 'Soner yıllara meydan okuyor” dedi.
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