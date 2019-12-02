Yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı, Çöpçüler Kralı'nda oynamış

1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filmi, Türk sinemasının efsaneleri arasındaki yerini yıllar geçse de koruyor.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği filmde Kemal Sunal, 'Çöpçü Apti' rolünü üstleniyor ve sıra dışı bir mahallede başından geçen komik olaylar ele alınıyor.

Birçok büyük oyuncunun yer aldığı filmde, yıllar sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarpıyor.

Bu genç, Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Feri Akarnur'un ta kendisi!

Ferdi Akarnur, filmde Kemal Sunal'la kısa bir sahnede yer almış; Sunal filmde Akarnur'a, sırada kendisini öne geçirmesi için para teklifinde bulunmuştu.

Ferdi Akarnur, 27 Ocak 1946 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokulu Fazılkadı İlkokulu'nda okuduktan sonra Namık Kemal Ortaokulu'nu bitirdi. Ardından Sanat Enstitüsü Motor Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro ile ortaokulda tanışan Akarnur, ilk rolünü Reşat Nuri Güntekin'in tek perdelik 'İstiklal' oyunuyla deneyimledi. 1966 senesinde Öğretmenler Derneği ile Samsun Oda Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. 1966 senesinde Samsun'dan ayrılan Akarnur, İstanbul'a gelerek Orhan Erçin Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.