'Yıllar Sonra' döndü

Söz ve müziği kendisine ait olan “Yıllar Sonra” parçasında ünlü DJ ve aranjör Nurettin Çolak'la çalışan Kıvılcım Ural, müzik dünyasına iddialı bir geri dönüş yaparken havuz başında arkadaşlarıyla beraber çektirdiği eğlenceli klipte de renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kıvılcım Ural, ''İnsanlar iyi müziğin karşılığını veriyor. Aldığım yorumlar beni mutlu ediyor'' ifadelerini kullandı.