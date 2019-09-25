25 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:03:22
'Yıllar Sonra' döndü
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'yle geçen sene dünyaevine giren Kıvılcım Ural, beş yıl aradan sonra albüm çıkardı.
Söz ve müziği kendisine ait olan “Yıllar Sonra” parçasında ünlü DJ ve aranjör Nurettin Çolak'la çalışan Kıvılcım Ural, müzik dünyasına iddialı bir geri dönüş yaparken havuz başında arkadaşlarıyla beraber çektirdiği eğlenceli klipte de renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kıvılcım Ural, ''İnsanlar iyi müziğin karşılığını veriyor. Aldığım yorumlar beni mutlu ediyor'' ifadelerini kullandı.
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