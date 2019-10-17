Yıllar sonra tatsız karşılaşma

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı 'Aşk Geçmişim' adlı oyun önceki akşam perdelerini açtı.

Şarkıcı Berkay'la futbolcu Caner Erkin tam 6 yıl sonra pişti oldular. Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'la aşk yaşadığı iddia edilen Berkay'a yıllar önce küsmüş, bir daha da hiç görüşmemişti. Caner Erkin eşi Şükran Ovalı'yla bir köşede dururken, Berkay da eşi Özlem Ada Şahin'le sarmaş dolaş bir şekilde farklı noktada dikilerek oyunun başlamasını bekledi.