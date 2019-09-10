10 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 15:48:34
Yıllar eskitemedi
Soner Arıca, 7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Çayırhan’da Ankaralı müzikseverlerle buluştu.
Konserini, yayınlandığı ilk haftadan itibaren müzik listelerinde ilk 10’da yer alan, “Kaç Kere” isimli şarkısıyla açan Soner Arıca, gece boyunca şarkılarını 3 bin kişilik dev koro eşliğinde söyledi. 53 yaşındaki popçu, tarzı ve fit görünümüyle de dikkat çekti.
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