Yıllar eskitemedi

Konserini, yayınlandığı ilk haftadan itibaren müzik listelerinde ilk 10’da yer alan, “Kaç Kere” isimli şarkısıyla açan Soner Arıca, gece boyunca şarkılarını 3 bin kişilik dev koro eşliğinde söyledi. 53 yaşındaki popçu, tarzı ve fit görünümüyle de dikkat çekti.