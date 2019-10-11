11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:46:22
Yıldönümünde buluştular
Şarkıcı Songül Karlı, Ege ve Şebnem Schaefer önceki akşam Pera Adalı Restaurant'ın üçüncü yıldönümü partisinde buluştu.
İşletmeci Özlem Çağan'la birlikte pasta kesip üfleyen ünlü isimler, keyifli dakikalar yaşadı. Gece boyu Saro'nun şarkılarına eşlik eden Şebnem Schaefer, bir müzikalde Rum kızını canlandıracağını dile getirdi.
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