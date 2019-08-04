  • Bist 100
    100.463
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
NASA'dan mankenliğe! Hem güzel hem akıllı NASA'dan mankenliğe! Hem güzel hem akıllı
Bas gaza şarz olsun! Elektriği tekerlekler üretecek Bas gaza şarz olsun! Elektriği tekerlekler üretecek
Meyvelerin sultanı dikenli incir Meyvelerin sultanı dikenli incir
Tatilcilere 90’lar rüzgarı Tatilcilere 90’lar rüzgarı
Seçkin'in rock aşkı Seçkin'in rock aşkı
Yıldızlar ulaşılmaz olmalı! Diva'dan meslektaşlarına taş Yıldızlar ulaşılmaz olmalı! Diva'dan meslektaşlarına taş
Sevgilisi Brezilyalı Sevgilisi Brezilyalı
Altın bozdurup pantolon almış Altın bozdurup pantolon almış
Evlenmek istiyor Evlenmek istiyor
52 milyar lira güvenli limanda 52 milyar lira güvenli limanda
Emekliye 380 lira ek ödeme Emekliye 380 lira ek ödeme
Timsah gözyaşları! Emekçilerle alay etti Timsah gözyaşları! Emekçilerle alay etti
CHP'den halka dev hizmet! Yine heykel diktiler CHP'den halka dev hizmet! Yine heykel diktiler
Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Nikah şahitliği yapan Binali Yıldırım'dan espirili tavsiyeler Nikah şahitliği yapan Binali Yıldırım'dan espirili tavsiyeler
Sörloth’un babası da golcüydü Sörloth’un babası da golcüydü
'Ben çok eşli bir insanım' 'Ben çok eşli bir insanım'
Bir günde iki transfer Bir günde iki transfer
Kartal sakata geldi Kartal sakata geldi
Hong Kong'da göstericiler Çin bayrağını indirdi Hong Kong'da göstericiler Çin bayrağını indirdi
Amcaoğulları '100 TL' için birbirine girdi Amcaoğulları '100 TL' için birbirine girdi
Yönünü kaybeden yavru caretta carettaları, denizle buluşturdu Yönünü kaybeden yavru caretta carettaları, denizle buluşturdu
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Yaralılar var... ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Yaralılar var...
Yusuf Yazıcı transferi bitti! İşte bonservis ücreti Yusuf Yazıcı transferi bitti! İşte bonservis ücreti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ağustos 2019 Pazar 02:00:16 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 02:02:50

Yıldızlar ulaşılmaz olmalı! Diva'dan meslektaşlarına taş

Ünlülerin, sosyal medyada tuvaletten banyoya kadar her yerde paylaşım yaptığını söyleyen Bülent Ersoy, 'Sevmiyorum vıcık vıcık herşeyi paylaşmayı. Starların ulaşılmaz olması gerektiğini düşünüyorum' dedi. 

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, Bodrum Türkbükü'nde sevenleriyle buluştu. 3 saat sahne kalan Bülent Ersoy, hem muhteşem sesi ve yorumuyla kulakların pasını sildi hem de kendine özgü esprileriyle kendisini izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medyayı, özellikle Instagram'ı nasıl kullandığı sorulan Diva, “Ben şimdi tuvaletteyim, biraz sonra banyoya gireceğim diyerek her şeyi paylaşıyorlar.

Ben o tarzlarını doğru bulmuyorum. Starların ulaşılmaz olmasını gerektiğinin, bu kadar her şeylerini ortaya dökmemelerinin taraftarıyım. Gökyüzüne baktıkları zaman bile yıldızlar kilometrelerce uzaktadır. Sevmiyorum vıcık vıcık her şeyi paylaşmayı” dedi. 2020'nin Nisan ayına kadar 72 konser anlaşması yaptığı için tatil programını iptal eden Ersoy bu konu hakkında da, “Yeni anlaşmalarla o sayı 100 oldu. Dile kolay sanatımdaki 48 senemden sonra; sevmek sevilmek saygı duyulmak, çok önemli” şeklinde konuştu.

'BÜLENT LOPEZ'

Meşhur kahkasıyla kulisten çıkarak gazetecilere poz veren Bülent Ersoy, bronz teni ve kıvırcık saçları nedeniyle kendini Jennifer Lopez'e benzetti ve “Bülent Lopez geldi” dedi.

CHP'den halka dev hizmet! Yine heykel diktiler
Hong Kong'da göstericiler Çin bayrağını indirdi
ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var...
8 Yıllık sır ortaya çıktı! Kayıp olarak aranan kız cinayete kurban gittiği belirlendi
Terör örgütü FETÖ'ye ABD'de büyük şok! Bir okul yöneticisine dava açıldı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı!
İnternet ve sosyal medyanın toplumda ve İslam'daki yeri
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konutta faiz oranlarını indirdi
ABD Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırmayı planlıyor
Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı
Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğluldu
Fenerbahçe transferini resmen açıkladı! İşte tüm detaylar...
Jandarma ve MİT Suriye'de 1 ton patlayıcı ele geçirdi
Yangından çocuklarını böyle kurtardı
İhracatta müthiş rakam! "Yıl sonu hedefi yakalarız"
Yürek dayanmaz... Hem evladını hem kız kardeşini kaybetti
"SOM-J seyir füzesini Milli Muharip Uçak'ta kullanabiliriz"
Tepkilerden kaçamadı 
"Simitçi Erkan"dan Suriyeli Türkmen çocuklara bayramlık
Suriyeli çocuğu kaçırıp babadan 20 bin dolar istemişler
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ