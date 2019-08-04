Yıldızlar ulaşılmaz olmalı! Diva'dan meslektaşlarına taş

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, Bodrum Türkbükü'nde sevenleriyle buluştu. 3 saat sahne kalan Bülent Ersoy, hem muhteşem sesi ve yorumuyla kulakların pasını sildi hem de kendine özgü esprileriyle kendisini izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medyayı, özellikle Instagram'ı nasıl kullandığı sorulan Diva, “Ben şimdi tuvaletteyim, biraz sonra banyoya gireceğim diyerek her şeyi paylaşıyorlar.

Ben o tarzlarını doğru bulmuyorum. Starların ulaşılmaz olmasını gerektiğinin, bu kadar her şeylerini ortaya dökmemelerinin taraftarıyım. Gökyüzüne baktıkları zaman bile yıldızlar kilometrelerce uzaktadır. Sevmiyorum vıcık vıcık her şeyi paylaşmayı” dedi. 2020'nin Nisan ayına kadar 72 konser anlaşması yaptığı için tatil programını iptal eden Ersoy bu konu hakkında da, “Yeni anlaşmalarla o sayı 100 oldu. Dile kolay sanatımdaki 48 senemden sonra; sevmek sevilmek saygı duyulmak, çok önemli” şeklinde konuştu.

'BÜLENT LOPEZ'

Meşhur kahkasıyla kulisten çıkarak gazetecilere poz veren Bülent Ersoy, bronz teni ve kıvırcık saçları nedeniyle kendini Jennifer Lopez'e benzetti ve “Bülent Lopez geldi” dedi.