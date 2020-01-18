18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 22:07:32
Yıldız Tilbe'nin kostüm hazırlığı
Sahnelerin usta ismi Yıldız Tilbe, önceki gün Zorlu'da karşımıza çıktı.
Yeni yılda vereceği kış konserleri öncesi alışveriş yapamaya geldiğini söyleyen Tilbe, “Kış konserlerimiz için sahne kostümü ve aksesuar bakmaya geldim” dedi. Ayrıca alışveriş sırasında sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kalan usta sanatçı, kimseyi kırmadan herkese vakit ayırıp hatıra fotoğrafı çektirmesi, uzun süre mağazalara girememesine neden oldu.
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