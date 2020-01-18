Yıldız Tilbe'nin kostüm hazırlığı

Yeni yılda vereceği kış konserleri öncesi alışveriş yapamaya geldiğini söyleyen Tilbe, “Kış konserlerimiz için sahne kostümü ve aksesuar bakmaya geldim” dedi. Ayrıca alışveriş sırasında sevenlerinin yoğun ilgisine maruz kalan usta sanatçı, kimseyi kırmadan herkese vakit ayırıp hatıra fotoğrafı çektirmesi, uzun süre mağazalara girememesine neden oldu.