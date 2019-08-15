15 Ağustos 2019 Perşembe 11:45:21 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:47:35
Yıldız Tilbe: Sahne kimsenin malı değil
Yıldız Tilbe, Kurban Bayramı’nda Kıbrıs’ta sahne aldı.
Tilbe, Hadise’nin “Mekânın sahibi geldi” sözlerine sert yanıt verdi. Tilbe, "Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin. Hepimizin ortak malı, sahne o anda kim o sahnede ise onundur. Dükkân onun yani, onun için hepimize başarılar diliyorum" diye konuştu.
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