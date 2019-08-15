Yıldız Tilbe: Sahne kimsenin malı değil

Tilbe, Hadise’nin “Mekânın sahibi geldi” sözlerine sert yanıt verdi. Tilbe, "Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin. Hepimizin ortak malı, sahne o anda kim o sahnede ise onundur. Dükkân onun yani, onun için hepimize başarılar diliyorum" diye konuştu.