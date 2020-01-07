07 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 00:08:15
Yıldız Tilbe, Reynmen ile yapacağı düeti iptal etti
Kısa süre önce verdiği bir ropörtajda Reynmen’le bir düet yapabiliriz diyen Yıldız Tilbe, kararından vazgeçti.
Ünlü şarkıcı, “Çok şükür kimseyle düetim yok, 2020'de Yıldız Tilbe şarkıları dinleyeceksiniz sadece” dedi.
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