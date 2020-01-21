21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:18:42
Yıldız Tilbe: Poz vereyim canlarım
Yıldız Tilbe, Akmerkez'de görüntülendi.
Mağazaları gezip alışveriş yapan şarkıcı, salaş kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Tilbe, kendisini görüntüleyenlere “Size poz vereyim canlarım” dedikten sonra alışverişine devam etti.
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