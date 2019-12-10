10 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 22:36:47
Yıldız Tilbe, arkadaşı için söyleyecek
Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen'in, anılarımıza sinmiş şarkılarını bir araya getirdiği proje albümünde Yıldız Tilbe de yer alacak.
Önemli isimlerin katıldığı proje albümünde Tilbe, “Yavaş Yavaş” adlı şarkıyı seslendirecek. Mazlum Çimen’in 1994 yılında Çimen Türküleri albümünde yer verdiği, sözleri Meluli’ye, bestesi Nesimi Çimen’e ait olan “Yavaş Yavaş” Mazlum Çimen’in babası Nesimi Çimen tarafından can buldu.
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