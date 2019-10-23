Yıldız tarzı

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde yedinci konserini veren Yıldız Tilbe, sesi kadar kıyafetiyle de büyük beğeni topladı. 'Kendimi bomba gibi çok iyi hissediyorum' diyen şarkıcı, “Geçen konserimde terlik giymiştim şimdi Sworovski taşlı ayakkabı giydim. Seviyorum güzel giyinmeyi, giydiğimi kendime yakıştırmayı” dedi. İbrahim Erkal'ın vasiyeti hatırlatılınca da ''Allah rahmet eylesin İbrahim'e onun bütün şarkıları güzel, hepsini okuyabilirim kendime sınır koymam'' diye konuştu. Coşku ve enerjisiyle Harbiye'yi dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, 24 Ekim Perşembe günü bir kez daha sevenleriyle buluşacak.