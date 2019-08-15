Yıldız sıralaması
Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe Kurban Bayramı'nın son gününde Kıbrıs Concorde Luxury Hotel'de sahne aldı.
“Sizce Türkiye’nin starı kim” sorusuna Tilbe “Türkiye’nin birçok starı var. Hepimiz starız, kimisine göre bu Tarkan, kimisine göre Sibel Can, kimine göre de ben. Yani herkesin starı değişiyor” şeklinde cevap verdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya fenomeni Reynmen'le düet yapacağının da müjdesini verdi.
YEMEKHANENİN KAPISINDA...
Mütevazı kişiliğiyle her zaman takdir toplayan Yıldız Tilbe, konser sonrası otel çalışanlarıyla bir araya geldi. Yemekhanenin kapısına gidip servis çalışanlarıyla sohbet eden ünlü popçu, hatıra fotoğrafı çekilirken objektiflere böyle yansıdı.
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