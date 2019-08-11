Yıldız izdihamı

7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı ve yer yerinden oynadı. Şarkıları kadar giyim tarzı ile de ikon olan popun efsane ismi Yıldız Tilbe, iki farklı kostüm ile sahneye çıktı. Fiyonk şeklindeki büstiyer ve swarovski taşlarla süslenmiş şortuyla tarzını konuşturan sanatçı konserine “Delikanlım” şarkısı ile başladı. Konserin ikinci yarısında da, bine yakın değerli taşlarla süslenmiş beyaz tasarım elbise giyen Tilbe seyircisinden büyük alkış aldı. 5 bin kişi kapasiteli Harbiye Açıkhava sahnesinde Yıldız Tilbe’ye talep fazla olunca yetkililer kapasiteyi aşıp merdivenleri de satışa çıkardı. 6 bin 500 bilet satılarak konser serisinin rekoru kırıldı. Merdiven dahil konsere bilet bulamayanlar karaborsaya düşen biletleri 3 katı fazla ücret ödeyerek alabilmek için birbiriyle yarıştı. İçeri giremeyen 500 kadar seveni de Yıldız Tilbe'nin sadece sesini dinlemekle yetindi. İzdiham yaşanan konserde 40 şarkı seslendiren Tilbe'ye Eylül ayında 3 konser daha vermesi için teklif götürüldü. Ünlü şarkıcının Eylül'de de konser vermesi bekleniyor.

Yıldız Tilbe, beyaz abiyesinin altına kırmızı spor terlik giyerek yine farkını ortaya koydu.