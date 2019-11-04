04 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 23:55:25
Yılda 100 düğün
Sık sık düğünlerde sahne alan Alişan önceki gün çıktığı bir düğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bu sene kaç düğüne katıldınız sorusunu yanıtlayan şarkıcı“İnanın saymadım ama 100’ü geçmiştir. Günde iki düğüne bile çıktığım olmuştur.” diye konuştu. Alişan “Sanırım evlenecek çiftlere şanslı geliyorum, ondan tercih ediyorlar ama boşanan var mı bilmiyorum” diyerek kahkaha attı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT