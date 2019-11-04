Yılda 100 düğün

Bu sene kaç düğüne katıldınız sorusunu yanıtlayan şarkıcı“İnanın saymadım ama 100’ü geçmiştir. Günde iki düğüne bile çıktığım olmuştur.” diye konuştu. Alişan “Sanırım evlenecek çiftlere şanslı geliyorum, ondan tercih ediyorlar ama boşanan var mı bilmiyorum” diyerek kahkaha attı.