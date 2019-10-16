16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 21:50:27
"Yettiniz artık"
Oyuncu Ahu Yağtu önceki akşam Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.
Yağtu birlikte gezdiği erkek arkadaşıyla fotoğraflarının çekilmesine isyan ederek “Arkadaşlar rica ediyorum yettiniz artık, yanımda gördüğünüz her arkadaşımı sevgilim yazmayın, bir ilişkim yok” dedi.
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