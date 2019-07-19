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19 Temmuz 2019 Cuma 14:50:39 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:55:51

Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı: İlk kez korktum

Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerinin 4 sene öncesine götürdü ve yaşadığı zor günleri anlattı.

Son günlerde sosyal medyada yaptığı göndermelerle ve cevaplarla gündeme gelen Yeşim Salkım, dün sosyal medya hesabı Instagram'da tbt (geçmişten fotoğraf paylaşma) günü olunca takipçilerini dört sene öncesine götürdü ve yaşadığı zor günleri anlattı.

Bundan 4,5 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası vücudundaki tümör alınan ve hayata yeniden bağlanan Yeşim Salkım, geçirdiği bu ağır ameliyat sonrasındaki hayatına dair şu satırları yazdı:

“Belki çok acı çektim belki hiç belki çok ağladım belki de hiç ama bundan tam 4,5 yıl önce ilk kez korktum! İlk kez evlatlarım için korktum… Şimdi geriye bakıyorum da benim güzel tümörüm seni seviyorum. Sen olmasaydın ben bu kadın olamazdım en güzel #tbt”

Salkım'ın paylaşımı üzerine sevenleri, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak o zor günleri yaşamaması temennisinde bulundu.

Salkım, kendi adını taşıyan magazin programında bundan iki yıl önce o ameliyat sırasında yaşadıklarını ilk kez paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geçen yıl bir ameliyat geçirdim. Çok ani bir ameliyattı. Bir konser için Kıbrıs’a gitmiştim. Konserden sonra gece beni acile zor yetiştirdiler. Vücudumda hiç kan kalmamıştı. Ağır bir kanama geçirmiştim ve son anda hastaneye yetiştirildim. Üç tane pratisyen arkadaş beni acile aldı. Koluma serumlar takıldı. İçim kan dolmuş. İç kanama geçiriyorum. Ameliyathaneye yatırdılar. O beyaz ışığı gördüm. O sırada sadece kapıya bakıyorsunuz ve o kapının ardında kimse yok. Ben o zaman ayrıldığım eşimle beraber gitmiştim oraya. Onun orada olması size güç ve kuvvet veriyor. ‘Allah’ım buraya kadarmış bir daha çocuklarımı göremeyeceğim’ dedim. Ameliyat oldum. Bir iki gün hastanede yattım. Sonra buraya geldim. Beni yeniden ameliyata aldılar. Doktorum ‘Ne olur masada sakın ölme’ dedi. Ameliyat oldum 22 santime yakın büyük bir tümörle birlikte rahmim alındı. Çok zor bir süreçti.”

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Annesinin adı Sevim’dir. Erkek kardeşinin adı Serhat. Ankara Kavaklıdere’de büyüdü.

Fransız anaokuluna gitti. İlkokuldan sonra St. Benoit’da okudu. Ticaret lisesinde okudu. Henüz sadece altı yaşındayken, Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada “Fotoroman Kraliçesi” seçilmiştir.

Küçük yaştan itibaren müzikle içiçe büyüdü. Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Yeşim Salkım, yüksek öğrenimini müzik üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.

Yeşim Salkım, dönemin popüler barlarından Şaziye’de çıkarken, ilk gördüğünde ‘Ne kadar beyefendi bir insan’ diye düşündüğü Fenerbahçe Başkanı Ali Şen‘in oğlu Metin Şen’le birlikte olmaya başladı. İlk albüm ‘Hiç Keyfim Yok’, Şen’le iki yıldır birlikte olduğu 1993’de geldi. Metin Şen’le ilişki iki buçuk yıl sürdü.

İlk albümünü 1993’te çıkaran sanatçı, Türk Pop Müziği alanında çalıştı. 1996 yılında Eşkıya filmi ile kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. Yeşim Salkım’ın sinema ve oyunculuk kariyeri 2001 yılında çevirdiği “Şarkıcı” adlı filmdeki başrolüyle, Türk Sinemasının Oscar’ı sayılan Altın Portakal ödülünü kazanmasıyla zirveye ulaştı.

1997’de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu.Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık (şarkıcı) gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Yıldırım Mayruk, Cengiz Abazoğlu ve Cemil İpekçi gibi dünyaca ünlü Türk modacılarının bir çok defilesinde şeref konuğu olarak podyuma çıktı.

Bir dönem politikaya konu olan Uzan Ailesi’nden Hakan Uzan’la olan evliliğiyle gündeme geldi.

Lösemili çocuklar ve yardıma muhtaç çocuklar yararına verdiği ücretsiz konserlerin yanısıra, uyuşturucuya karşı savaş açarak sosyal yardımlaşma konusunda öncülük etti.

2016 yılında Makas adlı filmde rol aldı.

Evlilikleri : 5 evlilik yapmıştır.
1. evliliği: Yeşim Salkım İlk evliliğini 20 yaşında iken 1989’da Mustafa İmre ile yaptı. 1990’da kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım, kızı 13 günlükken evi terk etti ve boşandı.
2. evliliği: 1998 yılında Hakan Uzan‘la olan evliliğiyle gündeme geldi. 2001yılında boşandılar.
3. evliliği: 2003 yılında Onur Air’in sahibi Arben İçli’yle evlendi.2005 yılının ortalarında boşandı.
4. evliliği: şubat 2006 yılında İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.
5. evliliği: En son 2009 yılında kendinden 7 yaş küçük oyuncu Hakan Eratik’le evlendi ve 9 Nisan 2011’de kızları Ada dünyaya gelmistir. 2015 yılında boşandılar.

Ödülleri :
2000 – Yakın Doğu Üniversitesi tarafından – en iyi Pop Kadın Şarkıcısı
2001 – 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı filmi ile)
2001 – Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri – En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız
1994 – 1.Kral TV Video Müzik Ödülleri – 1994’ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı

Tiyatro :
1998 – Atları da Vururlar
2007 – Casablanca
2012 – Bizim Şarkımız

Albümleri :
1993 – Hiç Keyfim Yok
1996 – Ferman
1997 – Yoktan Geliyorum
1997 – Sevgilim
2000 – Hep Böyle Kal
2001 – Vefa Borcu
2001 – Yadigar
2005 – Ayna
2006 – Bazen
2007 – Yuvarlanan Taşlar
2007 – Casablanca (müzikal albümü)
2008 – Sen Nasılsan Öyleyim
2009 – 7
2009 – Bambaşka
2010 – İstanbul’da Aşk
2012 – Bizim Şarkımız (müzikal albümü)

Filmleri :
1996 – Eşkıya
1998 – Ateş Dansı (26 Bölüm)
2000 – Fosforlu Cevriye
2000 – Vizontele
2001 – Şarkıcı
2005 – Seher Vakti (8 Bölüm)
2005 – Deli Mavi
2007 – Babam Çok Değişti Anne
2007 – Sessiz Gemiler (20 Bölüm)

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