Yeniden setlere dönüyor

ABD’de 2011-2018 yılları arasında yayınlanan Suits dizisindeki Rachel Zane karakteriyle ünlenen Meghan Markle’ın, Hollywood’a geri dönmek istediği ve senaryoları okuduğu iddiası İngiltere’yi karıştırdı. Kraliyet Ailesi’ne yakın ismi açılanmayan bir kaynak, Markle’ın saray hayatından şimdiden sıkıldığını ve işe geri dönmek istediğini söyledi. Ayrıca aynı kaynak, Prens Harry’nin de eşine bu konuda destek verdiğini öne sürdü.