Yeniden baba oluyor

9 AYDA İKİNCİ ÇOCUK HABERİ

Kendisinden 24 yaş küçük Alejandra Silva’yla 4 yıl aşk yaşadıktan sonra hayatını birleştiren ve evliliklerinin birinci yılında baba olan ABD’li oyuncu, aynı heyecanı tekrar yaşıyor. Ünlü çift, Alexander ismini verdikleri ilk bebeklerinin doğumundan 9 ay sonra, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Yeniden baba olacağı için çok sevindiğini belirten başarılı aktöre, hayranlarından tebrik mesajı yağdı.