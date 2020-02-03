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03 Şubat 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 03:00:11

Yeni yılın ilk davası

Yılbaşı kutlayan Müslüman olamaz dediği iddia edilen Alişan, Dava açmazsam adam değilim, yeni yılın ilk davasına hazır olun diye ateş püskürdü. 

Yılbaşını hayranlarıyla karşılayan ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarıyla da bir yıl boyunca en mutlu oldukları anlarını yeni takipçilerinin beğenisine sundu. 

OĞLUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Geçtiğimiz yıl ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı Alişan, oğlu Burak'ı kucağına aldığı anın fotoğrafını paylaşarak, “Benim için 2019'un özeti bu fotoğraflar. Hiç bitmesini istemediğim bir yıldı. İnşallah 2020 hepimiz için çok daha mutlu,çok daha sağlıklı,çok daha güzel bir yıl olur. Mutlu yıllar” notunu düştü. Ancak ünlü şarkıcının Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilen bir söz üzerine tadı kaçtı. Bir magazin sayfası Alişan'ı yılbaşı kutlayan Müslümanlar için “Bunlar Müslüman değil. Kafir zındık, hayasız. Mekke'nin fethi kutlu olsun” dediğini iddia eden paylaşım yaptı. 

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Bunun üzerine sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Alişan, paylaşımın kendisine ait olmadığını söyleyerek iddialara ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı “Kaç kişisiniz? Amacınız ne bilmiyorum ama, bunun hesabını ve bana edilen küfür ve hakaretlerin hesabını sizden sormazsam adam değilim. Yeni yılın ilk davasına hazır olun. Hakime savcıya anlatırsınız” dedi.  

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