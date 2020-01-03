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03 Ocak 2020 Cuma 09:09:05 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 09:12:21

Yeni yılın ilk aşk haberi Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'dan geldi

2020'nin ilk aşk haberi geldi. Güzel oyuncu Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın 6 aydır birlikte olduğu ortaya çıktı

Yeni yılın sürpriz aşk haberi Özgü Kaya ve Burak Şanal'dan geldi. İki oyuncunun 6 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. Özgü Kaya ve Burak Şanal'ın ilişkisi, rol aldıkları “Kimse Bilmez” dizisinin setinde başladı. Genç çift, yeni yılı âşıklar şehri Paris’te karşıladı. Burak Serdar Şanal, daha önce Hande Erçel ile anılmıştı.

Özgü Kaya kimdir?

Özgü Kaya 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Uşak Eşmeli. 1,63 boyunda ve 53 kg ağırlığındaki oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde eğitim hayatını devam ettirmektedir.

Özgü Kaya'yı nerelerde gördük?

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in başrollerinde oynadığı Adı Efsane dizisinde Sibel karakterini oynayarak gerçekleştirdi. Ardından 2018 yılında TRT1'de yayınlanan Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterini oynamıştır.

Burak Serdar Şanal kimdir?

Burak Serdar Şanal, 28 Ağustos 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Kastamonuludur. Maltepe Üniversitesinde drama kulübünde eğitim almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteriyle yaşayan Burak Serdar Şanal; Yeşil Deniz, Dinle Sevgili, Avrupa Avrupa, Küçük Kadınlar ve Peri Masalı dizilerinde rol almıştır

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