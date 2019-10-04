Yeni yaş ve doğum heyecanı

Doğumuna bir ay kalan, 29. yaş gününü kutlayan ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

Doğum öncesi fotoğraf çekimleri yaptıran Kaya, not olarak da şunları yazdı: “Hep çok şanslı hissettim kendimi. Varlığına her gün şükrettiğim ailem ve dostlarım, iyi ki bulduk birbirimizi de yarım kalmadım dediğim hayat arkadaşım, sevdiğim hep dağ gibi arkamda, sağımda solumdaydılar. Karnımda oğlumun tekmeleriyle, tarif edemediğim bir minnet duygusu, şükür ve mutlulukla üfledim doğum günü pastamı dün... Bunda senelerdir sevgisiyle, desteğiyle beni bir gün yalnız bırakmayan canımların çok büyük payı var.”