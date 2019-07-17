17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 04:05:58
Yeni klibe özel dansçılar
Alişan, uzun süredir zerinde çalıştığı yeni şarkıcı Yağmurlar’ı görücüye çıkarıyor.
Dijital platformda yayınlanacak şarkıcı için kamera karşısına geçen şarkıcı, 36 saat süren çekimlerin ardından klibini tamamladı. Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan çekimlerde yönetmen koltuğuna ise Mustafa Özhen oturdu. Onlarca dansçının eşlik ettiği klipte, şarkıcı eğlenceli anlar yaşadı.
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