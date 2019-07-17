Yeni klibe özel dansçılar

Dijital platformda yayınlanacak şarkıcı için kamera karşısına geçen şarkıcı, 36 saat süren çekimlerin ardından klibini tamamladı. Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan çekimlerde yönetmen koltuğuna ise Mustafa Özhen oturdu. Onlarca dansçının eşlik ettiği klipte, şarkıcı eğlenceli anlar yaşadı.