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20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:53:07

Yeni imajıyla dikkat çekti

Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasıyla birlikte tarzını değiştiren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün Zincirlikuyu’ndaydı.

Başarılı oyuncu bir mekanda dostlarıyla buluşarak hasret giderdi. Kurşun adlı yeni dizi için kamera karşısına geçen Engin Altan Düzyatan yeni imajıyla da beğeni topladı. Çekimlerin devam ettiğini ve yoğun tempoda çalıştıklarını belirten Düzyatan sonrasında evinin yolunu tuttu. 

 

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