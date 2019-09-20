Yeni imajıyla dikkat çekti

Başarılı oyuncu bir mekanda dostlarıyla buluşarak hasret giderdi. Kurşun adlı yeni dizi için kamera karşısına geçen Engin Altan Düzyatan yeni imajıyla da beğeni topladı. Çekimlerin devam ettiğini ve yoğun tempoda çalıştıklarını belirten Düzyatan sonrasında evinin yolunu tuttu.