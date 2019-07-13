13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:08:35
Yeni hayata Cameron imajı
Sekiz yıllık eşiyle boşanma sürecinde olan Meral Kaplan, hayatında değişim yapmaya karar verdi.
Çekişmeli süren boşanma davasından bunalan eski manken, tepeden tırnağa değiştirdiği stiliyle, dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz’a benzetildi. Kaplan yaptığı yeni tarzla, “Mesleğe kaldığım yerden geri dönüyorum. İmajımın adı 'değişim'. Değişimim başladı, hayatı sil baştan yaşayacağım” şeklinde konuştu.
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