15 Ağustos 2019 Perşembe 12:28:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:28:51
Çağatay Ulusoy yeni hali ile bile çok beğenildi! Saçlarını kazıtıp Instagram'dan paylaştı...
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy imaj değiştirdi. Saçlarını kazıtan yakışıklı oyuncu, yeni halini İnstagram hesabından paylaştı. Ulusoy'un tişörtündeki yazıda, “Bütün yaptığım yemek yemek ve uyumak...” ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.
Oyunculuğuyla son yıllara damgasını vuran Çağatay Ulusoy saçlarını kazıttı.
Hakan Muhafız dizisiyle adını dünya çapında duyuran Ulusoy'un paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Dakikalar içerisinde binlerce yorumla muhatap olan ünlü oyuncunun tişörtündeki, "Bütün yaptığım yemek yemek ve uyumak..." ifadeleri gözlerden kaçmadı.
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