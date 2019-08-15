Çağatay Ulusoy yeni hali ile bile çok beğenildi! Saçlarını kazıtıp Instagram'dan paylaştı...

Oyunculuğuyla son yıllara damgasını vuran Çağatay Ulusoy saçlarını kazıttı.

Hakan Muhafız dizisiyle adını dünya çapında duyuran Ulusoy'un paylaştığı fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Dakikalar içerisinde binlerce yorumla muhatap olan ünlü oyuncunun tişörtündeki, "Bütün yaptığım yemek yemek ve uyumak..." ifadeleri gözlerden kaçmadı.