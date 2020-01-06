06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:53:39
'Yeni Gelin' dizisi ile ünlenen Jessica May tatilde
'Yeni Gelin' adlı dizide Bella karakteriyle ünlenen Jessica May, doğup büyüdüğü topraklarda tatil yapıyor.
Eşi Hüseyin Kara ile birlikte Brezilya'nın Paranacity kasabasında yaşayan ailesini görmeye giden oyuncu, traktör kullanırken çektiği video ve fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada, 'Doğal ve içten' şeklinde yorumlar yapıldı.
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