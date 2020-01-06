'Yeni Gelin' dizisi ile ünlenen Jessica May tatilde

Eşi Hüseyin Kara ile birlikte Brezilya'nın Paranacity kasabasında yaşayan ailesini görmeye giden oyuncu, traktör kullanırken çektiği video ve fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada, 'Doğal ve içten' şeklinde yorumlar yapıldı.