06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 00:09:57
Yeni aşkıyla ilk görüntü
Oğlu Leon’un babası Benjamin Harvey’den geçtiğimiz yıl boşanan Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açtı.
Güzel oyuncu, yeni aşkıyla Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. İkilinin spor salonunda tanıştığı iddia edildi. Haftanın 6 günü spor yapan 45 yaşındaki Hande Ataizi’yi görenler “Sevgilisinin yanında oldukça genç görünüyor” yorumları yapıldı.
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