04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 08:37:32
Yeni aşkın 'Simge'si
Ünlü popçu Simge Sağın ile Danla Bilic’in eski sevgilisi Berat Demir’in aşk yaşadığı iddia edildi.
Demir’in Simge’nin konserlerine tek başına gelip davetliler kısmında durduğu söylendi. Simge'nin de çoğu zaman Berat’ın olduğu tarafta durup ona doğru şarkı söylediği bildirildi. Danla Bilic, eski sevgilisinin aşk haberleri karşısında “Bu doğru ya da yanlış demek bana düşmez. Biz ayrılalı bayağı oldu” dedi. Bu arada Simge, yazılanları yalanladı.
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