Yeni aşkın 'Simge'si

Demir’in Simge’nin konserlerine tek başına gelip davetliler kısmında durduğu söylendi. Simge'nin de çoğu zaman Berat’ın olduğu tarafta durup ona doğru şarkı söylediği bildirildi. Danla Bilic, eski sevgilisinin aşk haberleri karşısında “Bu doğru ya da yanlış demek bana düşmez. Biz ayrılalı bayağı oldu” dedi. Bu arada Simge, yazılanları yalanladı.