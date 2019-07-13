13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:02:14
Yeni akım: Ufo dansı
Burcu Güneş, yeni klibinde dans ederek yeni bir dans akımı yarattı.
Klibini kısa bir süre önce yayınlayan ünlü şarkıcının yaptığı danslar da en az şarkı ismi kadar sıradışı bulunup ilgi çekiyor. Şarkıcının klibine özel hazırlanan renkli kostümlerin yanı sıra UFO’nun eğlenceli koreografisi, gençler ve çocuklar tarafından ilgi görüyor. Ufo dansı videoları hazırlayıp kendisine gönderen gençlerin ve çocukların bu paylaşımlarıyla keyiflenen şarkıcı, “Hayallerimin gerçekleşmesi çok güzel” dedi.
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