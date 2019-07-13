Yeni akım: Ufo dansı

Klibini kısa bir süre önce yayınlayan ünlü şarkıcının yaptığı danslar da en az şarkı ismi kadar sıradışı bulunup ilgi çekiyor. Şarkıcının klibine özel hazırlanan renkli kostümlerin yanı sıra UFO’nun eğlenceli koreografisi, gençler ve çocuklar tarafından ilgi görüyor. Ufo dansı videoları hazırlayıp kendisine gönderen gençlerin ve çocukların bu paylaşımlarıyla keyiflenen şarkıcı, “Hayallerimin gerçekleşmesi çok güzel” dedi.