Yeni 007 siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch

James Bond serisinin 25’inci filminin çekimleri sürerken, yeni 007 kod adlı ajanın siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch olacağı açıklandı.



Filmden bir oyuncu Mail on Sunday’e yaptığı açıklamada, karakterinin Daniel Craig’i takip edip onu yeni bir görev için emeklilikten çıkaracağını söyledi. Haberlere göre Bond, kadın Bond’u baştan çıkarmaya çalışacak ancak kadın Bond ona direnecek.