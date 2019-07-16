16 Temmuz 2019 Salı 12:06:11 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:40:44
Yeni 007 siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch
İngiliz oyuncu Lashana Lynch’in Bond 25’te yeni 007 olacağı belirtildi.
James Bond serisinin 25’inci filminin çekimleri sürerken, yeni 007 kod adlı ajanın siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch olacağı açıklandı.
Filmden bir oyuncu Mail on Sunday’e yaptığı açıklamada, karakterinin Daniel Craig’i takip edip onu yeni bir görev için emeklilikten çıkaracağını söyledi. Haberlere göre Bond, kadın Bond’u baştan çıkarmaya çalışacak ancak kadın Bond ona direnecek.
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