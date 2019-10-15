Yemekleri aşçı yapacak

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle sohbet ederken yemek yapamadığını ancak iyi yemek organize ettiğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan'ın merak edilen aşçısı ortaya çıktı. MasterChef yarışmasında, geçtiğimiz sene yarışan 21 yaşındaki Eslem Sena Yurt, Turan çiftinin evinde işe başladı. Yarışmadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen şef, Turan çiftine yaptığı güzel yemeklerin karşılığında 7 bin TL maaş alacak.