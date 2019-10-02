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02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:08:30

"Yazılanlara takılmam"

Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla akşam yemeği için Levent'te bir araya geldi.

Yemek sonrası arkadaşlarından ayrılan güzel oyuncu önceki gün sosyal medya takipçisiyle arasında geçen 'yaş polemiği' hakkında konuşmak istemedi. Güzel oyuncu “Yorumlara takılmıyorum” dedi.

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